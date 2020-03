Tempos amargos

O funkeiro MC Don Juan teve um suposto nude vazado na tarde deste domingo (29).

Na imagem, uma pessoa que está deitada na cama, faz a foto do funkeiro nu, distraído ao celular.

Não demorou muito para que o nude fosse um dos assuntos mais comentados na web. Internautas falaram do tamanho da genitália do funkeiro, que chegou a ser comparada até com um tobogã.