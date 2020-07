Vaza suposto nude de Tiago Iorc

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Começou a circular no final da tarde desta terça-feira (14) uma foto íntima atribuída a Tiago Iorc.

A imagem é de um pênis ereto, aparentemente com um 'anel peniano'. A foto mostra o user do cantor no Instagram e a frase "Te quero aqui", como se ele tivesse enviado a alguma pessoa, que pode ter sido responsável pelo vazamento da fotografia.

Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre o assunto.