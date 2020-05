Vanessa da Mata pede desculpas após pedir que brasileiros economizem 30% do salário

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Após dizer que as pessoas deveriam guardar 30% do salário para não passar sufoco em momentos difíceis como a pandemia do coronavírus, a cantora Vanessa da Matta se explicou e pediu desculpas em seu perfil do Instagram, neste sábado (23).

“O que aconteceu mais cedo, foi que falei com um amigo que sempre pedi que economizasse ao invés de fazer festas, churrasco ou beber tanta cerveja no final de semana. Ele hoje concordou e disse que os amigos que iam beber às custas dele não apareciam agora para ajudar!”, justificou a cantora.

Em seguida, ela finalizou na legenda do vídeo. “Resolvi passar essa informação adiante para todos, sem exceção, sem explicar melhor a fala, como se estivesse generalizando sem querer mas do meu jeito muitas vezes espontâneo sem ler com atenção! Essa informação não é para todos! Meu pedido de desculpas está neste vídeo a todos com muito respeito”.