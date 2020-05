Vanessa da Mata é detonada ao aconselhar brasileiros a guardarem 30% do salário

O gemido da cama no confinamento

Vanessa da Mata foi fortemente criticada nesta sexta-feira (22), ao dar "dicas de economia" nas redes sociais. A cantora postou uma selfie e afirmou: "Não importa o quanto você ganha, 30% você guarda! Não é salgadinho, nem cerveja, nem churrasco ou o que quer que seja, que possa tirar sua poupança".

A declaração foi criticada por falta de conexão com a realidade de muitos brasileiros, sendo impossível retirar essa quantia do salário porque o valor já é utilizado para coisas básicas. Além disso, muitos estão sequer sem um salário: "No meio de uma pandemia, pessoas perdendo emprego e a senhora faz uma analogia rasa sobre 'guardar 30%'. É muito mais complicado para quem não é Vanessa da Mata. As pessoas sustentam a casa com menos de um salário mínimo no Brasil. A realidade é mais do que viver em condomínio", criticou Nath Finanças, influencer que dá dicas de economia. Outros internautas compartilharam o post de Vanessa, criticando e ironizando o assunto.

Em resposta às críticas, Vanessa pediu desculpas pelo que classificou de post infeliz. Confira: