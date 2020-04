Tom Brady fura quarentena e é retirado de parque ao ser visto praticando atividade física

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

O astro da NFL, Tom Brady, foi advertido publicamente pela prefeitura de Tampa, nos Estados Unidos, ao ser abordado em um parque público praticando atividade física. Devido a pandemia do coronavírus, os parques da cidade estão fechados.

No twitter, o perfil oficial da cidade marcou o marido da top model Gisele Bundchen, e pediu para que ele não fure a quarentena e permaneça em casa. "Desculpe, Tom Brady. Nossos parques mal podem esperar para dar as boas vindas a você e a toda nossa comunidade com muitos sorrisos. Mas, até que isso seja possível, por favor fique seguro em sua casa e nos ajude a achatar a curva".

De acordo com o site UOL, Tom Brady não se manifestou sobre o assunto.