Tiago Ramos é acusado de agredir ex-namorada de 44 anos na Espanha

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, se envolveu em uma confusão com direito a polícia em outubro do ano passado quando foi acusado pela então namorada, Rita Cumplido, de 44 anos, de agressão. O caso foi noticiado nesta terça-feira (19) pelo jornal “Extra”.

Segundo a publicação, Rita namorou o modelo por 8 meses na época ele foi morar no país para tentar a carreira de jogador de futebol. “Ele sempre me maltratava, mas eu o amava demais. Um dia saímos e ele ficou com raiva porque eu dei minha bolsa para um amigo mais velho e casado guardar. Tiago ficou furioso e começou a me agredir fisicamente, ele me bateu e me puxou pelos cabelos, rasgou o meu vestido. Fui à polícia e ele me bateu na frente da porta da delegacia, me jogou no chão e chutou minha cabeça e pernas”, contou Rita à publicação.

Rita registrou queixa na delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra ele.

A balconista de 44 anos disse que conheceu Tiago através do filho e que durante o relação chegou a engravidar. “Seis meninos brasileiros vieram para jogar futebol, e o conheci na loja em que eu trabalho. Ele pediu meu telefone para um amigo do meu filho. Eu estava divorciada na época”, recordou afirmando que depois levou Tiago para morar em sua casa e o ajudou financeiramente a se manter no país.

Sobre a gestação, Rita contou que o modelo não queria o bebê e que a família dele se propôs a ficar com a criança, mas logo depois ela sofreu um aborto espontâneo. Eles terminaram o namoro logo após o aborto e que Tiago nem soube da segunda gestação, na qual estaria no sexto mês atualmente se não tivesse sofrido o aborto.

Rita contou ainda que Tiago tem problemas com álcool e festas e teme que ele faça o mesmo com Nadine. “Juro que não tenho ódio ou rancor, mas ele me fez sofrer muito”, disse.