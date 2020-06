Tiago Ramos desabafa em vídeo sobre agressões contra mãe de Neymar

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

O modelo Tiago Ramos desabafou em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (18). Ele contou que não registrou boletim de ocorrência contra o jogador Neymar e negou as acusações de agressões à Nadine Gonçalves, mãe do atleta.

"Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele num momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso [o boletim], isso não existe", disse ele, em referência ao vazamento de uma conversa que seria supostamente entre Neymar e amigos, o jogador teria feito comentários considerados pelos internautas como homofóbicos.

Ao falar sobre a suposta briga com Nadine, Tiago esclareceu:

"Eu e a Nadine fomos, sim, à delegacia, mas para esclarecer o ocorrido e deixar bem claro que jamais houve qualquer agressão", garantiu. O ex da mãe de Neymar também negou sua participação no reality 'A Fazenda'.

Nadine e Tiago prestaram depoimento no dia 6 de junho sobre um suposto acidente doméstico em que o modelo teria machucado o braço. Depois do ocorrido, eles anunciaram o fim do relacionamento.