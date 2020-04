Thiaguinho manda recado para Fernanda Souza durante live: ’minha vida’

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Mesmo separados, Thiaguinho e Fernanda Souza sempre elogiaram um ao outro e desta vez não foi diferente. Durante a live do cantor no Youtube, ele agradeceu a atriz pela doação e mandou um recado super fofo.

"Queria agradecer à Fernanda Souza que, antes mesmo da live começar, já tinha doado. Obrigado, Fê. Sempre participando de momentos importantes da minha vida. Um beijo pra você e pra sua família", disse.

Em seu Instagram, Fernanda Souza mostrou que está acompanhando o show do ex. As demonstrações de carinho fazem os fãs torcerem mais ainda pela volta da dupla.