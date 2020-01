Thiago Martins revela que já fez suruba com sete mulheres

Thiago Martins fez revelações picantes durante uma entrevista ao canal Na Real, de Bruno De Simone, no YouTube. O ator confessou que já participou de suruba com sete mulheres e já fez sexto com carro em movimento.

"Eu vivi a vida, né, cara? [Sexo] à três, à quatro, à sete. E foi maneiro, foi bom”, disse ele. Perguntado sobre o lugar mais inusitado que fez sexo Thiago Martins contou que foi na ponte Rio-Niterói.

"Com o carro andando. Era madrugada, não tinha ninguém na ponte. Acabei fazendo essa loucura. Quem nunca está com uma pessoa, à flor da pele, no meio da estrada, e pàra?", brincou o artista.