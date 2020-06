Thiago Martins relembra dia que irmão foi baleado por policiais: 'bala com destino'

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

O ator Thiago Martins desabafou sobre o dia em que seu irmão, Carlos André dos Santos, foi baleado por policiais militares no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em 2002 quando a família do ator morava na comunidade e ele contou tudo durante uma live com o produtor Leo Fuchs.

"Meu irmão foi atingido no Vidigal durante um tiroteio. Não foi bala perdida, foi realmente bala com destino. A gente aprende na comunidade principalmente quando tem tiroteio que se você é trabalhador protege a cabeça e seja o que Deus quiser. Meu irmão fez tudo isso, mas por uma covardia um policial atingiu meu irmão", explicou Thiago.

O irmão do ator sobreviveu após os disparos e Thiago Martins acabou compondo a música 'Adeus' em memória ao que viveram naquele período.