Thiago Martins dá festão após fazer críticas sobre aglomerações; ator revoltou internautas

Thiago Martins foi criticado nas redes sociais após um vídeo em que mostra uma festa no novo apartamento do cantor viralizar. Nas imagens é possível ver que no local as pessoas estão sem máscaras e aglomerados.

Três dias antes da confraternização, que teria ocorrido no domingo (5), o ator, em sua conta do Instagram, criticou as aglomerações em bares e em praias no Rio de Janeiro.

"Essa é a minha cara diante de tudo que enho vendo e ouvindo. Não temos vacina, os bares estão cheios, as praias estão cheias”, escreveu ele.

Nos comentários, os internautas estão ironizando a postagem de Thiago após o vídeo da festa.