Thiago Lacerda se pronuncia sobre detenção com maconha no Rio

Thiago Lacerda se pronunciou neste sábado (21) à coluna de Leo Dias, do Uol, sobre ter sido detido no Rio por pose e uso de maconha, que teria sido encontrado dentro do carro do ator.

Conforme a publicação, Thiago foi encaminhado para realizar exames e na volta se deparou com cinegrafistas filmando o momento e gerando uma grande repercussão.

"Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia.", diz a nota enviada pela assessoria do artista.

A Polícia Ciil afirmou que Thiago Lacerda estava na Rua Mario Ribeiro, do Leblon, zona Sul, quando foi parado em uma operação: "Quando em operação na área III na Rua Mario Ribeiro, teve a atenção voltada para um veículo Compass de placa [...], o mesmo exalava um forte cheiro de entorpecente, ao fazer a abordagem foi constatado que o motorista se tratava de Thiago Ribeiro Lacerda (ator), sendo encontrado pequena quantidade de material entorpecente com o mesmo, o qual foi encaminhado a 14 DP para medidas cabíveis".