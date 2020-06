Terry Crews presta solidariedade à família de adolescente morto em operação policial no Rio de Janeiro

Sobre eventual operação da PF em Manaus

O ator norte-americano, Terry Crews, conhecido por seu personagem "Latrel" no filme "As branquelas" publicou um vídeo em solidariedade à família de João Pedro, adolescente de 14 anos que foi morto durante uma operação policial, no Rio de Janeiro.

"Gostaria de demonstrar minha solidariedade para a família de João Pedro. Eu apoio todos vocês em sua luta por justiça e sua luta para terminar a brutalidade policial nos Estados Unidos e no Brasil. Eu apoio os ativistas negros brasileiros, o povo vivendo nas favelas, as mães das vítimas e todos que estão lutando contra o racismo e violência. Obrigado", disse Terry.

A morte do adolescente repercutiu nacionalmente e movimentou o país com pedidos de justiça e pelo fim da violência policial nas favelas.