Término entre Maiara e Fernando aconteceu por ciúmes de outro sertanejo

Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, terminaram o namoro mais uma vez na noite do sábado (29), e pode ser que tenha sido apenas uma briga - e por conta de ciúmes de outro sertanejo!

Segundo uma fonte da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', tudo começou durante a madrugada, quando Maiara & Maraísa cantaram em um show com participação de Henrique & Juliano, e depois foram beber com os colegas.

Conforme a fonte, Fernando Zor é possessivo e além de implicar com as roupas de Maiara, é ciumento com as suas amizades, especialmente de Henrique. A curtição da noite de Maiara com os amigos teria rendido a briga e o "término".

A assessoria da cantora, no entanto, negou que o rompimento seja definitivo. "Eles tiveram uma briga de casal e, por impulso, apagaram as fotos. No momento Maiara não quer falar sobre esse assunto", disse sua representante.

Maiara e Fernando deixaram de se seguir e apagaram as fotos do casal das redes sociais. Além disso, Fernando jogou uma indireta: "Eu tentei juro que tentei", enquanto Maiara publicou um vídeo fazendo uma expressão triste, ouvindo música de "sofrência" ao fundo.