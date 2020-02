Tati Zaqui capricha em look com seios à mostra e provoca: 'Cheia de má intenção'

Foto: Reprodução / Instagram

A funkeira Tati Zaqui esquentou o clima na internet ao compartilhar uma foto com seus fãs, na noite deste sábado (08). A cantora surgiu toda produzida com uma lingerie preta com bastante transparência. Com os seios à mostra, a funkeira levou os fãs ao delírio.

Na legenda da publicação, Tati Zaqui provocou os seguidores. “Vestida cheia da má intenção”. Comentários como “Maravilhosa”, “Gatíssima”, "Gostosa" encheram o feed da artista.