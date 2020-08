Tati Zaqui aposta em rebolado e anima seguidores: 'aguenta'

A funkeira Tati Zaqui mexeu com a imaginação dos seguidores ao postar um vídeo dançando, no Instagram, nesta segunda-feira (03). Ela rebolou o bumbum em frente a câmera ao som de seu novo hit 'aguenta'.

Usando um shortinho jeans, a cantora mostrou a coreografia ao divulgar sua nova música. “Já to lá no tico teco jogando em #aguenta esperando o vídeo de vocês! A partir de amanhã vou escolher os melhores para repostar no meu feed marca o @ que vai fazer com você!”, escreveu ela na legenda.

Os internautas ficaram babando e não pouparam elogios. “Mano que linda”, “COISA MAIS LINDAAAAAA”, “elaaa é fod* D+”, “PERFEITA”, “JOGAAAAA!!!”, “gente essa mulher…”, “aí é linda demais pqp”, foram alguns dos comentários.