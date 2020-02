Tatá Werneck rebate crítica sobre corpo após fotos de passeio com Rafa Vitti

Tatá Werneck usou o Twitter para rebater as cobranças sobre o seu corpo, em fotos feitas por paparazzi durante um passeio com o marido, Rafa Vitti, em um shopping do Rio de Janeiro.



Foto: Edson Aipim / Agnews

A humorista e apresentadora respondeu ao comentário de uma seguidora que questionou se ela, que deu à luz Clara Maria há três meses, estaria grávida novamente.

"Não, amor. Eu tive bebê há 3 meses, engordei 22 quilos e tenho o direito de ter uma barriga imensa se eu quiser sem estar grávida", escreveu ela, que em seguida brincou. "Essa barriga é de comida e talvez cocô, te falo em meia hora".