Tatá Werneck se revolta com Gabriela Pugliesi após vídeo de festa durante pandemia

Ao ver os Stories no Instagram de Gabriela Pugliesi curtindo uma festa em casa com amigos, em plena pandemia de coronavírus e dizendo "f***-se a vida", Tatá Werneck não contou outra e deu um puxão de orelha na influencer através de um comentário nas redes sociais.

“Gabriela vc vai me achar uma babaca depois desse comentário. Mas eu acho menos importante isso do que alertar as pessoas. Tão pedindo caminhão pros hospitais . Pq tá um caos. Minha prima médica ( que pegou [coronavírus] ) chega chorando em casa. Pq eles JÁ tem que escolher sem salvar. Vc já teve. Está teoricamente “imune”. Eu acho que essa atitude , ainda mais pra um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável foi inadmissível”, disse.

Nos Stories, Tatá se mostrou irritada com o tipo de comportamento, mais uma vez: "Acho muito interessante quem põe as hashtags #FicaEmCasa ou #EmCasa e a gente sabe que não é verdade. Acho MUITO interessante. Tenho uma vontade muito grande de expor. Muito.".