'Tapas & Beijos' será reprisada na Globo a partir de agosto após cinco anos do fim da série

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso de crítica e de público, "Tapas & Beijos" será reprisada na Globo a partir de 4 de agosto. Estrelada por Fernanda Torres (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli), o humorístico terá dois episódios exibidos por semana, nas noites de terça, na faixa hoje ocupada pela série "Manifest" após "Cine Holliúdy".

"'Tapas & Beijos' é um fenômeno interessante, agradou pessoas de diferentes idades e classes sociais. Muitas mulheres se identificavam com Fátima e Sueli por serem independentes, trabalhadoras, enquanto tentavam se realizar amorosamente", afirma Torres, em comunicado divulgado pela emissora, nesta quinta-feira (16), sobre o retorno da série, que teve cinco temporadas e foi exibida entre 2011 e 2015.

"O programa tem um elenco incrível, histórias muito divertidas, uma direção espetacular e uma equipe de criação primorosa. Tenho certeza de que será muito bem recebido agora", complementa Beltrão.

Com redação de Cláudio Paiva e direção-geral de Mauricio Farias, "Tapas & Beijos" conta a história da amizade das vendedoras Fátima e Sueli, que trabalham na Djalma Noivas –loja de noivas decadente que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro–, e suas divertidas confusões sentimentais.

Ao longo da série, elas se deparam com as mais tumultuadas e divertidas situações envolvendo suas vidas amorosas. Quando a história começa, Fátima mantém um relacionamento com Armane (Vladimir Brichta), bom partido não fosse por um detalhe: é casado com outra mulher. Já Sueli resiste às investidas do ex-marido Jurandir (Érico Brás), que volta a procurá-la. Um pouco mais para frente, ela conhece Jorge (Fábio Assunção), o charmoso dono da boate La Conga, e se encanta por ele.

"Andrea virou uma irmã, nos tornamos parceiras de um jeito muito profundo. É difícil atravessar cinco anos de convivência sem se desentender, conseguindo perceber o limite do outro, respeitar a parceria", afirma Torres sobre a amizade, a parceria profissional e a sintonia que construiu com Beltrão. A atriz também fala sobre o convívio com os demais companheiros de cena. "Tínhamos uma harmonia muito grande, depois de tanto tempo juntos viramos parentes e nos sentimos assim até hoje", acrescenta.

Era um convívio fraterno, sempre com muito entusiasmo. Trabalhávamos muito, mas também nos divertíamos muito", relembra Andrea, que também pode ser vista na série "Hebe", que estreia na Globo no dia 30 de julho. Serão dez episódios, um por semana, que vão contar a história da apresentadora.

O humorístico foi uma das maiores audiência da Globo durante seu período de exibição, ficando atrás apenas de "A Grande Família", que chegou ao fim em 2014. Na época, Torres e Beltrão afirmaram que o fim da comédia aconteceu por decisão conjunta da equipe.

Além da sintonia entre as protagonistas, a série tinha um elenco afinado composto por Otávio Müller (Djalma), dono da loja de vestidos; Fernanda de Freitas (Flavinha), mulher de Djalma; Kiko Mascarenhas, que se dividia ao dar vida a Santo Antonio, conselheiro sentimental de Sueli, e ao advogado Tavares.

Um dos personagens mais marcantes foi o libanês Seu Chalita, interpretado por Flávio Migliaccio, que, aos 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio deste ano. A morte foi confirmada como suicídio por seu único filho, Marcelo, segundo quem o pai estava em depressão profunda desde o ano passado. O ator deixou cartas à família.

Na série, Migliaccio era dono do restaurante Rei do Beirute, que Fátima e Sueli frequentam quase todos dos dias. Ao longo do humorístico também passaram Natália Lage, como a dançarina Lucilene; Daniel Boaventura, como o dentista PC, Malu Rodrigues, no papel de Bia, filha de Jorge; Orã Figueiredo, na pele do malandro Tijolo; entre outros.