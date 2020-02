Tadeu Schmidt faz revelação sobre as gravações do Fantástico e Cid Moreira rebate

O jornalista Tadeu Schmidt desvendou os mistérios das chamadas do Fantástico, na noite deste sábado (15). No Instagram, o jornalista publicou duas imagens em que ele aparece usando bermuda para gravar as chamadas do programa.

"Hoje em dia, como todos os apresentadores ficam em pé nos seus telejornais, tornou-se impossível usar bermuda. Mas, na gravação de chamadas, com a câmera fechada…", revelou o segredo. "Quando vocês virem as chamadas do Fantástico neste fim de semana, já vão saber como elas foram gravadas", completou.

No post, Tadeu ainda brincou dizendo que há histórias que Cid Moreira também apresentava o Jornal Nacional de bermuda. E Cid respondeu ao comentário do apresentador: "Tadeu! Foi uma vezinha só! Era short de jogar tênis! Mas era diário as calça largas e as sandálias tipo franciscanas contrapondo com a seriedade da gravata e do paletó! Que saudades! Sonho as vezes que estou ainda na bancada!!!