Supostos presos do Compaj mandam recado em live de Jorge e Mateus

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Apesar do show de Jorge e Mateus em live do Instagram, na noite do sábado (5), ser direcionada a fãs que estavam em isolamento para prevenir contaminações pelo coronavírus, pelo visto quem estava em outro tipo de "confinamento" também acabou participando do evento online.

Quem estava atento aos comentários na live percebeu um recado curioso vindo de Manaus, pedindo que a dupla mandasse um 'oi' para o COMPAJ (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), que fica no quilômetro 8 da BR-174.

"Manda um salve aqui para a escola técnica do COMPAJ -AM", dizia o comentário.