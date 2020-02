Suposto namorado de Gugu entra na briga por herança, diz colunista

Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, entrou na briga pela herança do apresentador, de acordo com a colunista Sonia Racy, do jornal Estado de S. Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, o chef procurou um escritório de advocacia para representá-lo no processo de inventário de Gugu.

Uma das sócias do escritório não deu detalhes sobre a ação, mas garantiu que Thiago foi companheiro do apresentador.

Fontes da colunista informaram que o suposto casal teve uma relação por cerca de oito anos.