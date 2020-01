Suposta gravidez de Rafaella volta à tona após detalhe em foto

Novos rumores sobre uma suposta gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltaram a “ganhar força” neste fim de semana.

A infuencer apareceu em uma foto ao lado de um DJ e os fãs notaram uma barriguinha saliente. Outros indícios que aumentaram as especulações foram duas postagem publicadas por Rafaella.

"Não vejo a hora", escreveu ela ao publicar uma foto de uma criança”. Já o segundo foi ao parabenizar a mãe, Nadine Gonçalves: "Quero ser uma mãe f**a que nem você, disse ela.

Ao portal Estrelando, a assessoria da ex-de Gabigol informou que não se envolve na vida pessoal da cliente e que caso tenha algo, a irmã do craque do paris saint germain irá se pronunciar.

Recentemente a influencer anunciou o término do namoro com Gabigol após vazar um conversa intima do jogador com uma modelo. Em outubro o colunista Leo Dias informou sobre a gravidez da jovem, porém ela negou na época.