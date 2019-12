Sue Lyon, a ninfeta adolescente de 'Lolita', morre aos 73 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Sue Lyon morreu nesta quinta-feira (26) em Los Angeles, aos 73 anos, informou o jornal The New York Times.De acordo com a publicação, um amigo de Lyon, Phil Syracopoulos, confirmou que sua saúde estava debilitada, apesar de não ter informado a causa da morte da atriz.Lyon ficou conhecida por interpretar a adolescente sexualizada do filme "Lolita", dirigido por Stanley Kubrick em 1962. Adaptação do livro homônimo de Vladimir Nabokov, a trama acompanha um professor universitário que se apaixona por uma jovem de 14 anos.Para interpretar Dolores Haze no longa, Lyon, até então uma modelo com apenas dois trabalhos de atuação, precisou vencer outras 800 atrizes que haviam feito teste para o papel.Depois de "Lolita", pelo qual venceu o Globo de Ouro da finada categoria de melhor atriz estreante, Lyon esteve no elenco de filmes como "A Noite do Iguana" (1964), de John Huston, e "Tony Rome" (1967), de Gordon Douglas.Lyon deixa uma filha de um dos seus cinco casamentos.