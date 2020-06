Sucesso no TikTok, Surfaces conta como construiu trajetória de sucesso na internet

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem gosta e usa o TikTok provavelmente reconhece com facilidade o som de "Sunday Best". Com refrão marcante, a música já foi interpretada por diversas celebridades, incluindo Justin Bieber. Mas o que muitos não sabem é que o hit é do grupo Surfaces.

Composto pelos norte-americanos Forrest Frank, 25, e Colin Padalecki, 23, a dupla musical contou à reportagem, durante videochamada, como está lidando com o sucesso estrondoso da canção, que, segundo eles, foi completamente inesperado.

"Não fazíamos ideia de que a música ia bombar", explica Padalecki, com entusiasmo. "Não que a gente nunca tivesse sonhado com isso, mas é que realmente nos pegou de surpresa". A faixa foi lançada há um ano pelos rapazes e, agora, está entre as canções mais populares do TikTok. "Ficamos muito felizes em saber que ela está atravessando o mundo", diz Frank.

Apesar de a internet ter um papel fundamental na carreira dos artistas, eles dizem que não usam o TikTok e por isso não acompanham muitos vídeos e criações com a música, que já acumula mais de 815 milhões de streams. "Ficamos sabendo por outras pessoas [risos]", diz Padaleck.

Com mais de nove milhões de ouvintes mensais no Spotify, Surfaces promete dar continuidade no sucesso de "Sunday Best". Agora a dupla musical lançou uma parceria inédita com ninguém menos que Elton John. O single "Learn To Fly" já está disponível nas plataformas digitais.

"Foi uma experiência única saber que ele [Elton John] nos conhece", brinca Forrest Frank, ao falar sobre a novidade. Segundo ele, a parceria aconteceu graças à equipe da dupla, que enviou a faixa para Elton John, que quis participar. "A gente ia viajar para encontrá-lo pessoalmente mas com a pandemia achamos que não era uma boa ideia, então fizemos umas quatro reuniões em videochamada".

HISTÓRIA

A dupla se conheceu em meados de 2017 e a paixão pela música fez com que a amizade nascesse e posteriormente, o Surfaces. "Nos conhecemos através do SoundCloud e descobrimos que morávamos muito perto", conta Frank.

Naturais do Texas (EUA), onde a música country é conhecida como marca de registro, Surfaces traz um estilo completamente diferente, misturando elementos de pop, jazz, soul e reggae. Sobre suas principais influências, Colin Padalecki cita nomes de peso como Jack Johnson e Stevie Wonder.

Com uma curta trajetória, os artistas já produziram três álbuns de estúdio, o mais recente chamado "Horizons", lançado em fevereiro deste ano. Questionados sobre a dificuldade de se aventurar na indústria da música, eles afirmam que não sentiram julgamentos, pelo contrário, foram apoiados pelos fãs nas redes sociais.

"Na internet, as influências se misturam, existem muitas culturas e possibilidades. Então pelo fato de termos começado lá nos deu a liberdade de produzir músicas no nosso estilo", afirma Colin Padalecki, responsável pela parte instrumental do duo.