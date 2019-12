Substituto de Tadeu Schimidt no Fantástico divulga sua apresentação nas redes sociais

O jornalista Márcio Bonfim estreia estréia neste neste domingo (29), como apresentador substituto de Tadeu Schimidt no ‘Fantástico’, da Rede Globoe usou suas redes sociais para

Segundo o Bhaz, o jornalista lembrou seus seguidores do debute nessa sexta (27), no Twitter. “Quem aí já preparou a pipoca?”, brincou.

A promoção de Márcio, que atua na TV Globo de Pernambuco, veio depois que ele participou do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, em comemoração aos 50 anos anos do noticiário.

Márcio tem se destacado na Globo desde que foi escolhido para participar do especial do JN. Tanto que ele passará a integrar em janeiro a escala de plantonistas da atração, que substitui os âncoras aos sábados.