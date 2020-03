Stênio Garcia ameaça processar Globo e ataca emissora

Wilson Lima sai do limbo

Após 40 anos de carreira na Rede Globo, Stênio Garcia está lutando para não ser desligado da emissora, como vem acontecendo com muitos artistas do alto escalão.

Nesta sexta-feira (27), o ator de 88 anos ameaçou processar a emissora caso ela não cumpra com o prometido. “Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou na Justiça, porque não vou assinar nada (o fim do contrato). Palavra tem que ser cumprida", disse ele ao colunista Alessandro Lo Bianco, do "A Tarde é Sua".

O ator veio a público revelar que a emissora o deu um ultimato de que se não fosse escalado ou reservado para algum trabalho até o dia 30 de março, teria o contrato interrompido. Ele reclamou da aposentadoria de R$ 5 mil reais, que considera pouca para viver. "“A Globo me exigiu algo absurdo aos 88 anos, sendo que ajudei a colocar tijolo por tijolo lá, estou lá desde o início. Já estava começando essa pandemia do coronavírus e me informaram que se eu não tivesse algo em vista seria demitido. Como eu iria falar com diretores e autores se não posso sair de casa? Por isso fiz um apelo pelas redes sociais. A Glória (Perez) minha grande parceira, grande amiga me salvou. Estarei na próxima novela dela”, disse na ocasião.

Stênio se mobilizou para conseguir trabalhos, e ganhou um papel na novela de Glória Pires prevista para 2021. No entanto, o ator foi orientado pelo diretor de contratos da Globo, Oswaldo Ribeiro, que informou que não há o que se fazer para impedir sua demissão, e disse para ele procurar a diretora de entretenimento, Monica Albuquerque.