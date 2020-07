Solange Almeida rebate crítica por engatar romance com namorado antigo

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Solange Almeida está amando mas nem por isso vai deixar passar em branco as críticas que vem recebendo pelo novo amor. Depois de engatar um romance com um antigo namorado logo após o fim do seu casamento, a cantora rebateu um seguidor que a comparou a Gretchen por trocar muito de parceiro.

"Nesse quesito somos parecidas, não vivemos pra agradar ninguém (risos). Acho que todo ser humano busca um amor, mas não podemos amar e fazer tudo sozinhas. Eu sou o tipo de mulher que odeio viver de aparência, se não estou feliz parto pra outra mesmo, afinal é minha vida. Não desisto do amor, e se tiver que buscar 1000 vezes buscarei e sem vergonha nenhuma. Vergonha é estar numa relação em que não se é feliz pra agradar os outros. E não ache que fiquei chateada com seu comentário. Não fiquei. E nem fique chateado com minha resposta, viu? Amo quando sou comparada com uma grande mulher que assim como eu criou os filhos sozinha, e nunca se deixou intimidar pelo achismo dos outros. Bjs".