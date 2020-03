Sob chuva, Maroon 5 anima noite de fim de Carnaval em SP

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em noite de fim de Carnaval, o Maroon 5 iniciou a série de quatro shows no Brasil. Às 21h02 deste domingo (1º), o vocalista Adam Lavine subiu ao palco do Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, com um sobretudo cinza e uma camiseta com a foto de Marilyn Manson.Quando começou a apresentação, uma garoa bem leve ainda persistia em cair na capital paulista, ao som de “This Love”, primeiro hit da performance.Os ditos tradicionais “vocês são os melhores” e “estou feliz em voltar ao Brasil" se mesclaram a falsetes e sucessos da banda americana, como “Sunday Morning”, “Moves Like Jagger”, “Sugar”, “Harder to Breath” e “She Will Be Loved”.Quando sacou o sobretudo durante “Animals” e deixou as tatuagens à mostra com a camiseta regata, Adam, que ostentava um corte moicando, arrancou gritos da plateia.A chuva apertou enquanto Adam tocava guitarra em “Sugar”, que antecedeu a pausa para o bis.Mas o vocalista não se intimidou com a água e ia para a passarela no meio do público constantemente. Com “She Will Be Loved” e “Girl Like You” eles fecharam o show às 22h35, momento em que Adam tirou a camisa e jogou para os fãs.A noite teve ingressos esgotados e contou com cerca de 45 mil pessoas, segundo a organização.A abertura do evento ficou por conta do trio carioca Melim.O Maroon 5 ainda tem compromissos marcados em Brasília (3/3, estádio Mané Garrincha), Recife (5/3, esplanada do Classic Hall) e no Rio de Janeiro (7/3, área externa da Jeunesse Arena). Há entradas disponíveis no site da Eventim, com preços que variam de R$ 140 a R$ 690.Os eventos fazem parte da turnê na América Latina, que já passou por México (23 e 24/2, Foro Sol, na Cidade do México), Chile (28/2, estádio Nacional, em Santiago) e segue para Uruguai (10/3, estádio Centenário, em Montevidéu), Argentina (12/3, Campo Argentino de Polo, em Buenos Aires) e Colômbia (14/3, parque Salitre Magico, em Bogotá).O Maroon 5 está em alta no cenário musical. Em maio de 2019 havia sido anunciado como a principal atração do VillaMix Festival, que seria realizado nos dias 6 e 7 de julho no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, mas foi cancelado.Em fevereiro do ano passado, foi a atração principal no intervalo do Super Bowl 53, em Atlanta, nos Estados Unidos, em um evento com muita pirotecnia.A final da liga de futebol americano é um dos principais eventos nos EUA e movimenta patrocinadores e audiência em todo o mundo.Em 2017, o grupo figurou entre destaques do Rock in Rio. Após Lady Gaga cancelar sua apresentação, foi escolhido para substituir a atração pop e subiu ao palco por dois dias seguidos.