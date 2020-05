Skank anuncia primeira live após fim da banda; veja data

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

O momento dos fãs de rock nacional chegou. A banda Skank anunciou em suas redes sociais que vai fazer a primeira live do grupo, no sábado (30), a partir das 20h (horário de Brasília), em seu canal oficial do youtube.

"Rapaziada, vai ter live!", escreveu a banda. "Sempre acompanhamos os comentários de vocês, e atendendo a tantos pedidos estamos preparando nossa primeira live", escreveram na legenda.

Skank havia anunciado o fim da banda, em novembro do ano passado, e estavam produzindo uma turnê de despedida pelo Brasil quando tiveram que adiar os shows por conta do coronavírus