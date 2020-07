Simone pede socorro a MC Mirella após marido ficar viciado em video game

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Simone, da dupla com Simaria, fez um desabafo nas redes sociais sobre a sua relação com o marido, Kaká Diniz. A cantora contou que o empresário está viciado em video game e pediu ajuda a MC Mirella.

— Perdi meu marido pro video game. É triste — lamentou, filmando o lado da cama vazio. — Olha… vou dizer um negócio pra vocês. Já tem mais ou menos uma semana ou mais que eu estou subindo para o quarto só, e ele fica na sala de cinema com o vídeo game. Gente… MC Mirella, vem cá! — disse ela, rindo. — A gente dá risada, mas é sério. Pensa num negócio sem futuro que toma [tempo]… (...) Vamo ver até onde ele vai né? Vamo ver…— finalizou.

Recentemente, MC Mirella virou notícia ao desabafar que o namoro de quatro anos com Dynho Alves chegou ao fim por conta do vício do funkeiro em Free Fire. Os dois, no entanto, já estão se reaproximando.