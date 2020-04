Simone e Simaria, Ludmilla e Felipe Araújo; confira as Lives de hoje

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Nesta sexta-feira (24) tem Lives shows de diversos artistas. Confira os horários:

Paula Fernandes

Horário: 17h

Onde assistir: Canal oficial da cantora no YouTube

Ludmilla

Horário: 18h

Onde assistir: Canal oficial da cantora no YouTube e no canal 'Multishow'

Barões da Pisadinha

Horário: 19h

Onde assistir: Canal oficial da banda no YouTube

Edson e Hudson

Horário: 19h

Onde assistir: Canal oficial da dupla no YouTube

Post Malone

Horário: 19h

Onde assistir: Canal oficial do cantor no YouTube

Simone e Simaria

Horário: 20h

Onde assistir: Canal oficial da dupla no YouTube

Festival da KondZilla com Kekel, Mila, Jottapê e MC MM

Horário: 20h

Onde assistir: Canal oficial da KondZilla no YouTube

Elvis Duran's Stay At Home Ball com Kesha, Lewis Capaldi, Charlie Puch, Jason Derulo e outros

Horário: 21h

Onde assistir: Canal do Elvis Duran Show no YouTube

Marcelo D2

Horário: 21h

Onde assistir: Facebook

Felipe Araújo

Horário: 21h

Onde assistir: Canal oficial do cantor no YouTube e na página oficial dele no Facebook