Simaria surge sem sutiã e causa alvoroço na web

Anjos e demônios

No quesito sensualidade, a cantora Simaria, da dupla com Simone, tirou de letra. Ela deixou os internautas boquiabertos com o clique que ela compartilhou em seu perfil do Instagram, em seu Instagram nesta terça-feira (30).

A cantora sertaneja dispensou o sutiã, e com apenas um casaco, ela deixou parte dos seios fartos, bem à mostra. Para completar, ela usou calcinha de renda, transparente e sexy. Como quem não quer nada, ela apenas desejou uma “boa noite” na legenda, depois de fazer os seguidores enlouquecerem.