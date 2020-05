Silvio Santos acaba com ‘Fofocalizando’ após derrota em audiência

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

O programa “Fofocalizando” acabou por ordem de Silvio Santos. A atração foi ao ar pela última vez nessa quinta (7) e os apresentadores foram comunicados ao fim do programa.

De acordo com o “Notícias da TV”, o programa estava amargando na audiência perdendo para reprises na Record.

A partir de agora, Chris Flores, Lívia Andrade, Mara Maravilha e Gabriel Cartolano terão que julgar famosos, músicas e notícias no programa “Triturando”, uma reformulação do “Fofocalizando” com novo formato e identidade visual.