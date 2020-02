Silvia Abravanel bate na porta de Silvio Santos para conversa cara a cara após polêmica no SBT

Depois de ser acusada de assédio moral contra funcionários do Bom Dia & Cia, no SBT, Silvia Abravanel ainda não está oficialmente demitida, mas foi pessoalmente falar com o pai, dono da emissora, falar sobre o assunto.

Segundo a coluna veja Gente, da Revista Veja, Silvia esteve na casa de Silvio Santos em Orlando, nos EUA, para pedir demissão cara a cara. No entanto, o resultado da conversa não foi repassado para o SBT - ou seja, não se sabe se Silvio Santos "aceitou" ou não a demissão.

Desde o episódio com os funcionários, Silvia tem dito que não quer mais ser figura pública. Atualmente, ela está curtindo a vida boa em clima de férias na Flórida, acompanhada do namorado e das filhas.

Na próxima semana, o Bom Dia & Cia seguirá exibindo apenas desenhos, sem apresentadora.