Show do rapper Djonga é destaque desta sexta de quarentena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta sexta (10).

MÚSICA

Após o sucesso de lives como as de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Marília Mendonça, que bateram recorde no YouTube, cada vez mais músicos estão anunciando transmissões. O rapper Djonga vai cantar músicas de seu mais recente disco, "Histórias da Minha Área", no YouTube. Duas horas antes, o DJ Rennan da Penha apresenta um set ao vivo, na mesma plataforma.

Às 20h, também no YouTube, a dupla sertaneja Marcos e Belutti e o grupo pop KLB se apresentam ao vivo. Também vão fazer transmissões Àttooxxá (22h), ImaginaSamba (20h) e MC Don Juan (21h30).

Também na sexta (10), o Coachella -um dos megafestivais cancelados pela pandemia do novo coronavírus- vai lançar um documentário inédito sobre a história de 20 anos do festival. O filme fica disponível de graça no YouTube.

ARTES PLÁSTICAS

O Instituto Inhotim leva ao seus canais no YouTube, Facebook e Instagram uma série sobre os bastidores de um museu, mostrando os processos de montagem e restauro de obras de arte. O primeiro episódio de "Bastidores", exibido às 19h, traz uma conversa com a artista Laura Vinci.

PODCAST

A bailarina e executiva de marketing Daniela Cachich, o publicitário German Carmona e o jornalista, DJ e produtor de festivais Lúcio Ribeiro conversam sobre diversos assuntos no podcast Freestyle. O programa, cujo primeiro episódio já foi lançado, traz o trio entrevistando Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Néli Pereira, a publicitária Luana Génot e o diretor de marketing do Santos, Marcelo Frazão.

DANÇA

O site da Red Bull TV está disponibilizando alguns documentários e séries documentais sobre dança urbana na íntegra. Um deles é "100 dias de Popping", que acompanha a dançarina e b-girl AT enquanto ela viaja ao mundo para a aprender popping, dança de rua que ficou famosa com Michael Jackson.