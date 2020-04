Show de pagode de Ludmilla e filme de Karim Aïnouz são destaques da sexta

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta sexta (24).

ARTES PLÁSTICAS

A sócia da galeria Bergamin & Gomide, Antonia Bergamin, dá sequência à série de lives do espaço com uma entrevista com o curador Hélio Dias Ferreira sobre a obra de Ivan Serpa -o artista tinha uma individual no CCBB do Rio de Janeiro. A transmissão é feita no Instagram, às 17h30.

CINEMA

Exibido no Festival de Berlim, o documentário de Karim Aïnouz "Aeroporto Central" é lançado no streaming após ter sua estreia nos cinemas -programada para 26 de março- cancelada pela pandemia. O filme mostra um refugiado que vive no aeroporto de Tempelhof, uma construção nazista, enquanto aguarda as autoridades decidirem se ele vai poder permanecer ou não na Alemanha. O longa fica disponível nas plataformas Now, Vivo Play, Oi Play, Apple TV, Google+, Filme Filme e Looke.

O roteirista Rodrigo John e o fundador do Anima Mundi, Marcos Magalhães, participam da terceira live da distribuidora independente gaúcha Lança Filmes, no Instagram, às 17h. Eles debatem o filme "A Cidade dos Piratas", de Otto Guerra, e falam sobre o mercado da animação no país e a importância do roteiro em narrativas desse gênero.

DANÇA

A São Paulo Companhia de Dança transmite o clássico moderno "Le Spectre de la Rose", criado em 1911 pelo russo Michel Fokine, e que ganhou uma versão para o grupo paulistano em 2014. A obra assinada por Mario Galizzi traz solo do pianista Cristian Budu e fica disponível por 15 dias nas redes sociais da companhia. A transmissão é feita no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, às 18h.

MÚSICA

O projeto A Sala É Sua promove encontros entre artistas de diferentes gerações que interpretam sucessos de suas carreiras e inéditas. A segunda edição é comandada por Zélia Duncan e Arthur Nogueira e fica disponível no YouTube, Instagram e Facebook.

Quem toca na sequência diária de shows virtuais promovidos pelo Sesc São Paulo no Instagram e no Facebook é o cantor e ex-Titãs Paulo Miklos, que apresenta o repertório de "Visceral", formado por clássicos como "Sonífera Ilha", "É Preciso Saber Viver" e músicas mais recentes, em formato voz e violão.

O Kondzilla maior produtora de funk do Brasil reúne artistas da casa para uma live que arrecada doações para a Central Única das Favelas, a Cufa. Escalados para a live que começa às 20h, no YouTube, aparecem MC Kekel, Jottape, Mila e MC MM.

A funkeira Ludmilla celebra 25 anos na live do YouTube, às 18h, que oficializa o seu passeio de estreia pelo universo do pagode. Aproveitando a ocasião, lança "Numanice", EP que explora o gênero com quatro canções inéditas, além de duas regravações, e ainda revisita sucessos de sua carreira no funk e no pop.