Show de Padre Fábio de Melo no Santuário de Aparecida será exibido na TV

O Padre Fábio de Melo gravou uma apresentação no Santuário de Aparecida, em São Paulo e deve ser exibido pela TV Aparecida, neste domingo (24), a partir das 13h (Horário de Brasília). O santuário estava vazio paa evitar aglomerações, segundo as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a proliferação do coronavírus.

"Um projeto musical especial da TV Aparecida, com grandes nomes da música brasileira interpretando canções de fé, no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida", diz o comunicado oficial da emissora.

O show do padre faz parte da série 'Acordes da Esperança', que já teve a participação do sertanejo Daniel e do padre Antônio Maria, apresentados no mesmo local.