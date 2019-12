Sheron Menezzes está com fama de heroína no condomínio dela. A atriz salvou uma família vizinha de um incêndio que atingiu o imóvel, segundo informou a colunista Fabia Oliveira, do ‘O Dia’.

Ainda segundo a publicação, a atriz entrou para resgatar crianças e um cachorro. E ainda ajudou a jogar baldes de água para conter as chamas. Sheron ainda teria retornado no dia seguinte para saber como estava a família.