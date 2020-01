Sheila Mello é flagrada em clima de romance com tenista brasileiro

Sheila Mello foi flagrada com seu novo affair o tenista brasileiro João Souza, o Feijão. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias, do UOL. A dançaria estava solteira desde agosto de 2018 após o fim do casamento com o ex-nadador Xuxa.

Questionada sobre a relação, a loira afirmou à coluna que os dois ainda estão se conhecendo. A foto foi tirada durante um jantar romântico em um restaurante de São Paulo.

Em 2019, ’Feijão' foi suspenso pela segunda vez pela Unidade de Integridade do Tênis e está impedido de competir em torneios.

De acordo com Leo Dias, os pombinhos ficaram pela primeira vez na Praia dos Carneiros, em Pernambuco durante o Réveillon.

Outra curiosidade é que o atleta já namorou a DJ Paula Morais, que é prima de consideração de Cleo Pires.