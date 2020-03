Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shawn Mendes, por meio de sua fundação, doou U$S 175 mil (cerca de R$ 887 mil) para um hospital do Canadá. O recurso deve ser usado para a prevenção do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo site da revista Varety.

No Instagram, o cantor confirmou a informação e disse que todas as doações do próximo mês da Fundação Shawn Mendes serão destinadas ao combate da doença no Canadá e no resto do mundo.

Assim como ele, outros atores, cantores e atletas têm contribuído para o combate ao novo coronavírus. Xuxa, por meio da empresa Espaçolaser, do qual é sócia, anunciou uma doação no valor de R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o programa Fofocalizando (SBT), Eduardo Costa também contribuiu com o valor de R$ 2,5 milhões ao Ministério da Saúde.

Os atores Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido a pandemia do novo coronavírus.

O cantor Justin Timberlake também afirmou que faria uma contribuição, cujo valor não foi divulgado, para um centro de doação de comida em Memphis, Tennessee, sua cidade natal. "Essa é uma época louca, mas lembrem-se de que estamos todos juntos. Apoie sua comunidade local levando comida para aqueles que precisam", disse ele, no Instagram.

Já Rihanna fez uma doação de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,3 milhões), por meio da ONG Clara Lionel Foudantion, do qual é uma das fundadoras, para iniciativas de combate ao coronavírus ao redor do mundo.

No fim de fevereiro, na Coreia do Sul, Bong Joon-ho, diretor do filme ganhador do Oscar "Parasita", e Suga, da banda de k-pop BTS, doaram cada um cerca de US$ 82 mil (R$ 415 mil) para a compra e distribuição de máscaras e álcool gel no país.

No início de fevereiro, Justin Bieber fez uma doação, cujo valor não foi revelado, para uma ONG chinesa.

No mundo do futebol, segundo a imprensa espanhola, o jogador Lionel Messi, do Barcelona, doou 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para dois hospitais, um da Catalunha e outro de Rosário, cidade natal do jogador.