Sertanejo Gustavo Mioto entra na onda das lives e anuncia show na web; Confira

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

O sertanejo Gustavo Mioto usou as redes sociais, nesta sexta-feira (03) para anunciar que vai realizar um show, em transmissão ao vivo, aos fãs pelo canal no Youtuber do artista. A live do cantor está marcada para o dia 25 de abril, a partir das 20h.

Após o sucesso da live do sertanejo Gusttavo Lima, que durou cerca de 5 horas e arrecadou mais de R$ 100 mil e toneladas de donativos para doar a instituições carentes, vários artistas entraram na onda e confirmaram vários shows transmitidos pela internet, devido o isolamento por conta do coronavírus.