Separado há um ano, sertanejo assume namoro com amiga de ex-mulher

O sertanejo Jorge, dupla com Mateus não perdeu tempo e já está de novo amor. A sortuda é uma amiga de Ina Freitas, ex-mulher do cantor, segundo o colunista Léo Dias. Jorge está separado da designer de moda Ina há pouco mais de um ano.

Jorge está namorando a Rachel Boscati desde fevereiro e viajaram para Madri, na Espanha no mês passado. De acordo com o colunista, não houve traição, mas a ex-mulher do músico não está nada satisfeita com o relacionamento do novo casal.

Raissa é discreta e excluiu sua conta no Instagram, para evitar expor o namoro. O cantor tem um filho, Davi, de 4 anos, fruto da relação com Ina.