Sem aparecer grávida, Iggy Azalea choca ao revelar que deu à luz ao primeiro filho

Iggy Azalea surpreendeu ao anunciar nesta quarta (9) o nascimento do primeiro filho. Isso porque a rapper não apareceu com a barriga de gravidez em nenhum momento mesmo postando fotos nas redes sociais.

“Eu fiquei esperando pela hora certa de dizer algo, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que eu sempre vou me sentir ansiosa de compartilhar notícias gigantes com o mundo. Eu quero manter a vida dele privada, mas queria deixar claro que ele não é um segredo e eu o amo mais do que posso explicar”, contou no stories do Instagram sem dar detalhes sobre o bebê e quando ele veio ao mundo.

O bebê é fruto do relacionamento com o rapper Playboi Carti.