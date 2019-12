Esposa de Schumacher revela novos detalhes do estado de saúde do ex-piloto

Corinna Schumacher, esposa do ex-piloto Michael Schumacher, usou as redes sociais para indicar que o marido pode estar apresentado melhoras com os últimos tratamentos aos quais têm sido submetido.

A mulher que sempre manteve o quadro de Schumacher em sigilo desde o acidente, escreveu palavras de incentivo e anunciou a criação de um novo perfil do ex-piloto que se chamará ’Siga lutando Michael’:

“Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas”.

Segundo o site MSN, depois do acidente há seis anos, Corinna criou o KeepFighting que ajuda outras pessoas em situações semelhante a do marido. Michael sofreu danos cerebrais gravíssimos ao cair enquanto esquiava nos Alpes Franceses e bater com a cabeça em uma pedra em 2013.

Desde então, o piloto segue sob os cuidados da esposa que mantém a vida deles em discrição total. Pouco se sabe sobre a vida deles nos últimos anos.