SBT cogita volta de Lívia Andrade ao Fofocalizando após queda em audiência

Coronavírus já pode estar dentro de casa

O retorno de Lívia Andrade ao programa ‘Fofocalizando’ começou a ser cogitado no SBT. O motivo é a queda em audiência do programa.

Segundo o colunista Fefito, do ‘Uol’, a expectativa é que Lívia seja chamada de volta na próxima semana. No últimos dias, o programa teve a pior média em audiência com 3,9 pontos.

Lívia foi suspensa a pedido de Silvio Santos no último dia 27 após divulgar um fake news sobre a Igreja Universal.