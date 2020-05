Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SBT anuncia corte de 25% nos salários de todos os funcionários

O SBT enviou um comunicado aos funcionários, na noite desta terça-feira (19), anunciando a redução de 25% nos salários de todos, por 2 meses, informou o site Notícias da TV. O comunicado afirma que a decisão acontece para evitar demissões e equilibrar o caixa em meio à pandemia do coronavírus. A jornada de trabalho será reduzida proporcionalmente.

Quem recebe menos de 3 salários mínimos por mês não será afetado. "Não tenho outro pedido a fazer senão compreensão. Nossa luta continua sendo no sentido de contribuir com a sociedade e com nossa empresa para a redução da crise de saúde e, desde seu início, no sentido de manter uma emissora viva, contando com gente que sabe fazer televisão e que quer ver nossa emissora e nós mesmos vencendo os efeitos dessa pandemia", diz o texto assinado pelo vice-presidente da emissora, José Roberto Maciel.