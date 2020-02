Savia David quer alugar helicóptero para estar no desfile das campeãs de São Paulo e Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atleta fisiculturista Savia David, 31, fará uma maratona para estar no desfile das campeãs de duas cidades no mesmo dia. Ela foi Rainha pela Unidos de Vila Maria, em São Paulo, e também musa da Beija-Flor, no Rio de Janeiro.As duas escolas ficaram entre as seis mais bem colocadas do Carnaval. A Vila Maria ficou em 5º lugar, enquanto a Beija-Flor ficou na 4ª posição, e o desfile das campeãs das duas cidades vai acontecer no mesmo dia, sábado (29).Para dar conta do recado, a atleta planeja alugar um helicóptero. "Estamos juntos na alegria e na dor. Em um carnaval extremamente acirrado, reencontramos a nossa identidade. Fizemos um carnaval lindo! Voamos de asas dadas e voaremos mais alto e mais longe", afirmou David.David é advogada, fisiculturista, mãe de Laura, 6, e Lorenzo, 5, e rainha de bateria.