Sandy & Junior vão parar no Xvídeos e internautas piram; Entenda

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

O show da turnê Nossa História, de Sandy & Junior, foi transmitido ilegalmente em um site de vídeos pornográficos nesta terça-feira (21). O conteúdo é exclusivo somente para assinantes do GloboPlay.

De acordo com o portal Popline, o show ficou disponível por algumas horas na plataforma. Com a repercussão dos fãs nas redes sociais sobre o ocorrido o vídeo foi retirado do ar.

O especial da dupla foi lançado na última semana com uma série documental contando a história da carreira dos irmãos.