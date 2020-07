Sandy e Junior revisitam trajetória artística e pessoal em série documental

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandy e Junior cresceram diante dos olhos do público e viram as suas trajetórias artísticas e pessoais expostas e detalhadas em programas de TV, jornais e revistas. Agora, os irmãos resolveram apresentar ao público a versão de tudo isso a partir do ponto de vista deles por meio da série documental "Sandy e Junior: A História", do Globoplay, que terá o primeiro episódio exibido na Globo neste domingo (12).

"A nossa história sempre foi contada sob um viés jornalístico ou comercial, às vezes com distorções, mas sempre a partir dos olhos de pessoas de fora, que observavam. Agora nós temos a chance de contar da nossa boca, com os nossos olhos, como vivemos tudo aquilo", diz Sandy.

Segundo eles, ter a possibilidade de rever a própria vida é "mágico e precioso". "Costumo falar que é como uma terapia", afirma a cantora. Para ela, é também um ato de coragem se expor desta forma. Mas, garante Sandy, ela está pronta para o que vier e não tem medo de julgamentos e críticas.

"Quando a gente se apropria da nossa história, quando a gente encara ela nua e crua, e com essa postura tão aberta e verdadeira, é muito mais fácil receber as críticas, porque pelo menos é uma crítica sobre aquilo que existe de fato, e não sobre uma coisa que te convenceram a fazer ou que inventaram sobre você", diz.

Junior compartilha de opinião semelhante, embora pondere que a internet e as redes sociais hoje são espaços em que há muito julgamento e até uma cultura de "cancelar" pessoas por falhas ou erros que tenham cometido. "Mas é pior ser julgado por algo que não tem nada a ver com que você representa...Isso aconteceu tanto com a gente, de sair uma notícia que não era verdadeira, e a gente ainda era criticado por aquilo. Pelo menos agora é a nossa história ali."

O documentário seria então uma forma de esclarecer fatos que foram noticiados pela imprensa e seriam falsos? De acordo com a dupla, o quarto episódio da produção trata especificamente sobre boatos e polêmicas. E, sim, aborda vários desses assuntos divulgados anteriormente pela mídia.

"Mas não é exatamente para mostrarmos que não foi o que a impressa falou. É só para colocar o que a gente viveu de fato, dar a nossa versão. Algumas injustiças que foram cometidas, agora a gente tem a chance de mostrar como foi", diz Sandy.

Para os dois, dos sete episódios que compõem "Sandy e Junior: A História", esse quarto e o primeiro –que estreou no Globoplay na sexta passada (10)– são os mais emocionantes. "Foram os que eu mais chorei", conta a cantora.

Os irmãos explicam que a ideia do documentário foi surgindo aos poucos, ao longo da turnê "Nossa História", realizada em 2019. Eles contam que não imaginavam que o reencontro da dupla depois de 12 anos separados para uma série de shows nacionais e internacionais teria tamanha repercussão –a turnê foi considerada a segunda mais lucrativa do mundo em 2019, atrás apenas de Elton John.

Sandy destaca que a ideia da série documental é ser um presente para o fãs, que sempre manifestaram curiosidade sobre os bastidores da vida artística e pessoal deles. "E eu acho que agora a gente tem o distanciamento necessário para contar isso sem se abalar, sem correr riscos emocionais. A gente está num outro momento da vida, mais amadurecidos, com nossas carreiras individuais já consolidadas", diz.

MATERIAL INÉDITO

Para contar três décadas de trajetória, o diretor Douglas Aguillar teve acesso a um vasto acervo caseiro de Sandy e Junior, com mais de 250 DVDs compartilhados por Noely, mãe da dupla, e que trazem gravações dos cantores em casa e em programas de TV. Segundo os irmãos, há muito material inédito que vai surpreender o público e que nem eles mais lembravam que existiam.

Nos sete episódios, "Sandy e Junior: A História" apresenta registros da infância e da adolescência dos cantores, momentos em família e gravação de discos e clipes. Os trabalhos na TV e no cinema e os desdobramentos do sucesso dos irmãos no mercado publicitário também estão presentes, assim como o show no Rock in Rio de 2001 e a carreira internacional.

A obra acompanha ainda os principais acontecimentos dos últimos 12 anos de vida de Sandy e Junior, após o anúncio de que seguiriam carreira solo. E mostra imagens inéditas da apresentação de despedida da dupla em 2007, que foi gravada na íntegra e nunca tinha sido divulgada.

Os dois últimos episódios da série revelam ao público cada passo da preparação para o reencontro dos irmãos no palco em comemoração aos 30 anos de carreira, com a turnê "Nossa História". Desde as primeiras reuniões, em 2018, até os shows, passando pelos ensaios técnicos, preparação das apresentações, das aventuras e dos imprevistos que surgiram na estrada durante a turnê.

A série é costurada por depoimentos deles, de familiares e pessoas próximas à vida pessoal e profissional dos artistas, entre elas, Ivete Sangalo e Roberto Carlos. Apesar de todo o sucesso da turnê "Nossa História", Sandy e Junior reafirmaram que não têm a intenção de retomarem a dupla ou realizarem novos shows juntos. "Estamos ansiosos para voltar a focar nas nossas carreiras solo", diz Junior, aos risos.

Além do documentário, no próximo dia 17, eles lançam o DVD do show gravado no Allianz Parque, em São Paulo. Esses são os últimos compromissos dos irmãos enquanto dupla. Para Sandy, o reencontro deles e todo o projeto "foi lindo e emocionante", mas é hora de cada um retomar às suas trajetórias.

"Acho muito difícil que a gente faça isso de novo [...]". A cantora também afirmou que realizar a turnê ao lado do irmão confirmou como ela se sente realizada profissionalmente e também feliz pela sua carreira solo. "Estou muito pronta para voltar".

'SANDY E JUNIOR: A HISTÓRIA'

Quando: A partir desta sexta (10)

Onde: No Globoplay; 1º episódio será exibido no domingo (12), na Globo